Фердинанд о Роналду: «Он перенес футбол на другую планету, у него больше денег, чем у Бога, ему ничего не надо доказывать. Люди, считающие Криштиану эгоистом, далеки от истины, он хочет запомниться навечно»

Рио Фердинанд считает, что люди не понимают характер Криштиану Роналду.

Фердинанд считает, что люди не понимают характер Роналду
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«Иногда людям нужно понимать они смотрят на него и думают, что он, самый высокооплачиваемый, хорошо выглядящий парень, наверняка эгоист и тому подобное. Они далеки от истины. Он хочет, чтобы его помнили вечно. Он совершил не что иное, как великое достижение. Он изменил книгу рекордов в самых разных аспектах игры, он перенес ее на другую планету, в другую стратосферу. То, что он делает, его достижения, возраст и стабильность на протяжении стольких лет. Ему не нужно никому ничего доказывать. У него больше денег, чем у Бога. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой. У него больше всего голов. Он все еще хочет подняться получить этот дополнительный процент, чтобы стать лучшим. Он просто другой. Он создан другим», сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC.
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