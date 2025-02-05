Нападающий бразильского «Коринтианса» получил четыре месяца тюрьмы

Нападающий бразильского «Коринтианса» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай получил четыре месяца тюремного заключения условно за вождение в нетрезвом виде в Монако, сообщает RMC Sport.

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Решение было вынесено во вторник судом Монако. В августе 2024 года Депай был задержан сотрудниками полиции рано утром за «безрассудную» езду по улицам Монако. В его крови была обнаружена концентрация алкоголя более 2 грамм на литр.

Депай признал вину и принес извинения. Помимо условного заключения футболист получил штраф в размере 9 тысяч евро, также ему запретили водить машину в Монако на протяжении 2 лет.

Депай перешел в «Коринтианс» в сентябре прошлого года. Ранее нидерландец выступал за «Атлетико», «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.