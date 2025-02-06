Теннисистка Паолини посетила матч Кубка Италии между «Миланом» и «Ромой»

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини посетила матч 1/4 финала Кубка Италии — 2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Рома».

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Встреча закончилась победой миланской команды со счётом 3:1. Забитыми голами отличились Тэмми Абрахам (дважды) и Жоао Феликс в составе «Милана». Единственный мяч римлян на счету Артёма Довбика.

Спортсменка получила в подарок именную майку клуба «Милан».

Ранее Жасмин Паолини вместе с другими итальянскими теннисистами побывала на встрече с президентом своей страны Серджо Маттареллой в его резиденции в Риме. В 2024 году сборные Италии выиграли два командных турнира — женский Кубок Билли Джин Кинг и мужской Кубок Дэвиса.