Роналду заявил, что хочет стать владельцем нескольких футбольных клубов

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что хочет стать владельцем нескольких клубов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Canal 11.

По словам Роналду, он всегда мечтал о собственном клубе. При этом футболист рассчитывает, что у него появится не один, а сразу несколько клубов.

« Е с л и я м о г у б ы т ь в л а д е л ь ц е м к л у б а , з а ч е м м н е б ы т ь м е н е д ж е р о м , с п о р т и в н ы м д и р е к т о р о м и л и г е н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м ? . Э т о м о я м е ч т а , и я у в е р е н , ч т о я е е о с у щ е с т в л ю . Я д а ж е с к а ж у б о л ь ш е : я н а д е ю с ь и м е т ь н е п р о с т о о д и н к л у б , а в л а д е т ь н е с к о л ь к и м и к л у б а м и » , — р а с с к а з а л о н .

Помимо этого португалец также добавил, что он пока не собирается уходить на пенсию. По словам Роналду, сейчас он планирует продлить контракт с клубом «Аль-Наср» до 2026 года.