Роналду заявил, что хочет стать владельцем нескольких футбольных клубов
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что хочет стать владельцем нескольких клубов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Canal 11.
По словам Роналду, он всегда мечтал о собственном клубе. При этом футболист рассчитывает, что у него появится не один, а сразу несколько клубов.
«Если я могу быть владельцем клуба, зачем мне быть менеджером, спортивным директором или генеральным директором?. Это моя мечта, и я уверен, что я ее осуществлю. Я даже скажу больше: я надеюсь иметь не просто один клуб, а владеть несколькими клубами», — рассказал он.
Помимо этого португалец также добавил, что он пока не собирается уходить на пенсию. По словам Роналду, сейчас он планирует продлить контракт с клубом «Аль-Наср» до 2026 года.