Покинувший «Спартак» Николсон подписал контракт с мексиканской «Тихуаной»

Ямайский экс-нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон заключил контракт с мексиканской «Тихуаной», сообщает официальный сайт клуба.

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2 февраля официальный телеграм-канал «Спартака» объявил об уходе Николсона, контракт с 27‑летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 8 млн. С сентября 2023 года по июнь 2024 года форвард играл на правах аренды за французский «Клермон».

В сезоне-2024/2025 Николсон провёл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два голевых паса.

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