Аршавин рассказал, какого игрока из основы «Спартака» может вытеснить Илич

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об изменениях в составе московского «Спартака» в случае возможного перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича.

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« С к о р е е в с е г о , о н М а р т и н с а д о л ж е н з а м е н и т ь . Н о и М а р т и н с д о с т а т о ч н о х о р о ш о в ы г л я д е л в о с е н н е й ч а с т и . Н е д у м а ю , ч т о е г о п р о с т о т а к п о м е н я ю т , т а к к а к И л и ч д о р о ж е с т о и т . П о н я т н о , ч т о , п о к у п а я т а к о г о ф у т б о л и с т а , к л у б р а с с ч и т ы в а е т , ч т о о н б у д е т и г р а т ь в о с н о в н о м с о с т а в е » , — с к а з а л Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки может составить € 20-25 млн, однако красно-белые пытаются снизить ценник игрока в переговорах. В текущем сезоне Илич сыграл за «Торино» в 13 матчах во всех турнирах. За это время серб отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.