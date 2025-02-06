Российский футболист рассказал о положительных аспектах жизни в США

Российский футболист американской «Атланты» Алексей Миранчук раскрыл, какие плюсы жизни в США он для себя открыл, и признался, что с первых дней почувствовал теплый прием. Его слова приводит Goal.

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« Ч т о к а с а е т с я г о р о д а , м н е о н о ч е н ь н р а в и т с я . З д е с ь т а к з е л е н о , т а к е с т е с т в е н н о . С т а д и о н г о в о р и т с а м з а с е б я . Э т о о д и н и з л у ч ш и х с т а д и о н о в , о д и н и з с а м ы х б о л ь ш и х . Н е з а в и с и м о о т и г р ы в с е г д а с о б и р а е т с я 3 5 - 4 0 т ы с я ч з р и т е л е й . О н и в с е г д а п р и х о д я т п о д д е р ж а т ь т е б я » , — р а с с к а з а л ф у т б о л и с т .

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.