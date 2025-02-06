В Россию вернутся иностранные судьи. В прошлый раз это ничем хорошим не закончилось

Ждёте арбитров из Саудовской Аравии?

© Чемпионат.com

В конце 2023 года РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола. Тогда же появились первые реплики из РФС о возможном привлечении к работе в РПЛ арбитров из этих стран. Однако помехой стал регламент Минспорта, где сказано, что работать на российских матчах могут только арбитры определённых категорий.

Сейчас вопрос, похоже, почти решён. Со слов председателя судейского комитета Павла Каманцева, уже в ближайших матчах арбитры из Саудовской Аравии и Беларуси смогут привлекаться для обслуживания матчей.

« Н а с к о л ь к о я з н а ю , в о п р о с у ч а с т и я и н о с т р а н н ы х с у д е й в р о с с и й с к и х м а т ч а х н а х о д и т с я н а з а в е р ш а ю щ е й с т а д и и . М ы у ж е о ф и ц и а л ь н о л е г а л и з у е м п о л о ж е н и я , и , в о з м о ж н о , в к а к и х - т о б л и ж а й ш и х м а т ч а х н а ч н ё т с я м е ж д у н а р о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о . К о н е ч н о , м ы о ж и д а е м , ч т о в с р е д н е с р о ч н о й п е р с п е к т и в е н а ш и м о л о д ы е с у д ь и п о л у ч а т в о з м о ж н о с т и д л я р а б о т ы н а ю н о ш е с к и х с о р е в н о в а н и я х и т у р н и р о в п р о ч е г о у р о в н я , о т к у д а о н и н а ч и н а ю т с в о ю м е ж д у н а р о д н у ю к а р ь е р у » .

Важно, что сейчас речь идёт о приглашении арбитров только из Саудовской Аравии и Беларуси – то есть из федераций, с кем подписан договор. Также прорабатывается идея заключения аналогичного соглашения с Катаром. Но пока подтверждения нет.

Подождите, так в России уже работали иностранные судьи. И как было тогда?

По-разному. Судейская проблема, если смотреть на историческую перспективу, вечная. Ведь в 2005-м было всё то же самое, что и сейчас. Клубы были недовольны некоторыми решениями, судейский департамент ставил двойки, отстранял от матчей, однако глобально ничего не помогало – споры и скандалы никуда не уходили. Тогда с идеей привлечения иностранцев выступил Виталий Мутко – на тот момент президент РФС.

Формальным поводом стала элементарная нехватка судей: на тот момент существовал ряд принципов при наказаниях – например, арбитр, получивший двойку пропускал минимум две встречи. Также рефери не могли работать на двух домашних матчах одной команды в одном месяце. Реальный же повод – бесконечные жалобы руководителей клубов. В итоге именно они настояли на эксперименте.

Решение Мутко никем особо не оспаривалось. Понятно, что некоторые эксперты предупреждали, что ситуация принципиально не улучшится. Но если Виталий Леонтьевич чем-то увлекался – от своего уже не отступал. Работал механизм примерно так: к президенту РФС обращался клуб с просьбой назначить иностранного арбитра. Это согласовывалось со второй стороной, после чего Российский футбольный союз направлял запрос в УЕФА – и там подбирали свободный вариант.

Первым приглашённым стал немец Флориан Майер, который отработал матч «Спартак» – ЦСКА в мае 2005-го. Всё прошло неплохо. По крайней мере, публичного гнева спровоцировано не было. С того момента в среднем раз в полтора месяца в Россию приезжал зарубежный судья. Так было до осени 2007-го. За этот период иностранцы провели 18 матчей. И в большинстве своём получали высокие оценки. Но было и три скандала, все связаны с ЦСКА. За один 2006 год сначала итальянец Массимо Де Санктис, а потом француз Лоран Дюамель получили от Валерия Газзаева. Второго он и вовсе назвал «клоуном», который приехал «веселить Россию». А российских арбитров, по сравнению с французом, легендарный тренер ЦСКА назвал «ангелами».

Практика с приглашением иностранных арбитров могла продолжаться, но завершилась по нескольким причинам, и главная – средний уровень. В РПЛ наконец-то поняли, что иностранцы такие же люди, которые также ошибаются. Важным был и посыл от УЕФА: в тот период наши судьи почти перестали привлекаться к работе на международных турнирах. Ведь если в них не верят в своей стране, то смысл приглашать к работе в других местах? Так что в сентябре 2007-го датчанин Клаус Бо Ларсен отработал матч, получил напоследок от Газзаева – и с того момента иностранцы в РПЛ не судили.

Наши судьи уже работали в Саудовской Аравии. Претензий не было

В саудовской лиге с регламентами попроще – так что там российские арбитры уже с 2023-го получали назначения на матчи местных команд. Например, Кирилл Левников работал на игре «Аль-Охдуд» – «Аль-Ахли». Увидел на поле Мареза, Фирмино, Менди, пять голов и поражение фаворита. Заодно и красную карточку показал. Но никто не возмущался. В стране признали работу рефери качественной и попрощались до следующих встреч.

Также в Саудовскую Аравию съездил Сергей Иванов. Сначала – видеоассистентом на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Хазем». И тоже прошло без нареканий. А потом была игра с участием «Аль-Насра» – и там российский судья заставил ругаться великого португальца.

Съездил туда и Сергей Карасёв: он получил назначение на топовый матч – «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Встреча завершилась со счётом 1:1, а команда Криштиану Роналду забила свой гол уже по истечении добавленного времени. При этом всё равно вопросов к россиянину не было. Никаких споров после финального свистка – только уважение.

В УЕФА же пока российских судей не ждут. Хотя ранее (даже во время бана) Сергей Карасёв получал приглашения на сборы. Но и эта история пока на паузе – ближайший сбор у судей состоится в феврале в Греции, однако наших туда не позвали.

« Н е т , н а с б о р ы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно».

А вот матчи чемпионата Беларуси российские арбитры пока не судили. Впрочем, не было обменов и в обратную сторону, несмотря на работающий договор. Но уже очень скоро всё может измениться. Зависит от желания и заинтересованности.