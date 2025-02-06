В «Манчестер Сити» оценили трансфер Нико Гонсалеса из «Порту»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из португальского «Порту».

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« Н и к о — о ч е н ь т а л а н т л и в ы й м о л о д о й п о л у з а щ и т н и к . О н — и д е а л ь н о е п р и о б р е т е н и е д л я « М а н ч е с т е р С и т и » . Э т о б ы л с л о ж н ы й т р а н с ф е р , п о т о м у ч т о е г о в ы с т у п л е н и я в э т о м с е з о н е б ы л и в ы д а ю щ и м и с я , и о н б ы л в а ж н о й ч а с т ь ю т о г о , ч т о д е л а е т « П о р т у » . М ы о ч е н ь р а д ы , ч т о н а м у д а л о с ь с д е л а т ь э т о д о з а к р ы т и я т р а н с ф е р н о г о о к н а . О н г о т о в п о м о ч ь н а м в о в т о р о й п о л о в и н е с е з о н а , к о г д а м ы б у д е м в ы с т у п а т ь в П р е м ь е р - л и г е , Л и г е ч е м п и о н о в , К у б к е А н г л и и и к л у б н о м ч е м п и о н а т е м и р а » , — п р и в о д и т с л о в а Б е г и р и с т а й н а о ф и ц и а л ь н ы й с а й т « М а н ч е с т е р С и т и » .

В текущем сезоне чемпионата Португалии 23-летний Нико Гонсалес провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету семь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов.