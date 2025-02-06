Алаев оценил уровень Зимнего Кубка РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев считает достаточно высоким уровень проводимого товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ. По словам функционера, сделать соревнование ещё лучше было бы затруднительно.

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« М ы п о н и м а л и , ч т о з и м н и й п е р е р ы в — с л о ж н ы й п е р и о д , п о с к о л ь к у у в с е х р а з н ы е л о к а ц и и и с р о к и , ч т о о б ъ е д и н и т ь к л у б ы с л о ж н о . Б ы л о м н о г о п о п ы т о к с о з д а т ь м е ж д у н а р о д н ы й т у р н и р , г д е ‑ т о э т о б ы л о у с п е ш н о , г д е ‑ т о н е т , н о с о б р а т ь в с е х в м е с т е — о ч е н ь с л о ж н а я и с т о р и я . Т е м б о л е е в н а ш е в р е м я , к о г д а к р у г л о к а ц и й о г р а н и ч е н , н о м ы р е ш и л и в в я з а т ь с я . Т е м н е м е н е е т у р н и р п о л у ч и л с я у с п е ш н ы м . О н п о с т е п е н н о р о с , о н ё м п о т и х о н ь к у с т а л и г о в о р и т ь . У ж е м о ж н о с к а з а т ь , ч т о З и м н и й К у б о к — с о б ы т и е , к о т о р о е в с е ж д у т . С е г о д н я у н а с т о ч н о с а м ы й с и л ь н ы й с о с т а в у ч а с т н и к о в . Д а ж е н е з н а ю , к а к е г о м о ж н о б ы л о б ы с д е л а т ь с и л ь н е е » , — п е р е д а ё т с л о в а Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнир стартовал 30 января. Участие в соревновании принимают московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды поделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.