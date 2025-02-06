Названо преимущество РПЛ перед чемпионатом Испании

Директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко назвал преимущество Российской премьер-лиги (РПЛ) перед чемпионатом Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бланко заявил о превосходстве РПЛ в шоу на матчах и отметил большие инвестиции в сферу развлечений в футболе в России.

« М ы в и д и м в Р о с с и и о ч е н ь и н т е р е с н ы е м е р о п р и я т и я в о в р е м я м а т ч е й . Э т о п о з в о л я е т з р и т е л я м п р о в о д и т ь б о л ь ш е в р е м е н и н а а р е н е , п о т р е б л я т ь б о л ь ш е п р о д у к ц и и . М ы в о т т о ж е н а ч а л и д е л а т ь б о н у с н ы е в ы с т у п л е н и я а р т и с т о в н а с т а д и о н а х и л и б о н у с н ы е ш о у » , — р а с с к а з а л о н .

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года. Российский турнир оказался на 73-м месте, испанский — на 2-м.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.