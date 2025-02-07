Роналду может сыграть в Москве

"Аль-Наср" готов рассмотреть приглашение на Братский кубок в Москве.

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Принять участие в турнире клубу из Саудовской Аравии предложил председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

" М ы в с е г д а и щ е м в о з м о ж н о с т и м е ж д у н а р о д н о г о с о д е й с т в и я . Р о с с и я - б о л ь ш о й р ы н о к , т е м б о л е е з д е с ь н е д а в н о п р о ш е л ч е м п и о н а т м и р а . З д е с ь м н о г о л ю д е й , у в л е ч е н н ы х ф у т б о л о м . М ы г о т о в ы р а с с м о т р е т ь и о ц е н и т ь л ю б у ю в о з м о ж н о с т ь . Д л я т о г о ч т о б ы п р и н я т ь р е ш е н и е , н у ж н о в р е м я , н у ж н о н а й т и п о д х о д я щ и й м о м е н т в к а л е н д а р е " А л ь - Н а с р а " , п о д о б р а т ь п о д х о д я щ е е в р е м я и у с л о в и я д л я э т о г о " , - з а я в и л к о м м е р ч е с к и й д и р е к т о р " А л ь - Н а с р а " Ж о р д и Д ю р а н т е .

Братский кубок проходил в 2024 году в Москве. Участниками турнира были московские "Динамо" и "ЦСКА", а также сербские клубы "Партизан" и "ОФК".