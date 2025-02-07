Роналду может сыграть в Москве

Роналду может сыграть на турнире в Москве
"Аль-Наср" готов рассмотреть приглашение на Братский кубок в Москве.
Принять участие в турнире клубу из Саудовской Аравии предложил председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.
"Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия - большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность. Для того чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре "Аль-Насра", подобрать подходящее время и условия для этого", - заявил коммерческий директор "Аль-Насра" Жорди Дюранте.
Братский кубок проходил в 2024 году в Москве. Участниками турнира были московские "Динамо" и "ЦСКА", а также сербские клубы "Партизан" и "ОФК".