"Зенит" получил первый платеж за футболиста Изидора от "Сандерленда"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" получил первую часть платежа за французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

«Зенит» получил первый платеж за футболиста Изидора от «Сандерленда»
© globallookpress.com

1 февраля пресс-служба "Зенита" сообщила о полноценном переходе Изидора в английский "Сандерленд". В текущем сезоне нападающий выступал за "Сандерленд" на правах аренды, которая была рассчитана до конца июня этого года. Всего за клуб он провел 27 матчей, в которых забил 10 мячей.

"Получил ли "Зенит" деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен", - сказал Медведев.

Изидору 24 года, сине-бело-голубые выкупили его контракт у московского "Локомотива" перед началом текущего сезона. В сезоне-2023/24 нападающий провел за "Зенит" 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне француз дважды отличился в 5 играх за петербургскую команду. Ранее он выступал за команды "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".

"Сандерленд" идет на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшипа - второго по силе дивизиона в английском футболе. Команда набрала 58 очков после 30 матчей.

Футбол
Александр Медведев
Зенит