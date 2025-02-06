«Зенит» получил первый платеж за футболиста Изидора от «Сандерленда»

Петербургский футбольный клуб "Зенит" получил первую часть платежа за французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

1 февраля пресс-служба "Зенита" сообщила о полноценном переходе Изидора в английский "Сандерленд". В текущем сезоне нападающий выступал за "Сандерленд" на правах аренды, которая была рассчитана до конца июня этого года. Всего за клуб он провел 27 матчей, в которых забил 10 мячей.

" П о л у ч и л л и "Зенит" деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен", - сказал Медведев.

Изидору 24 года, сине-бело-голубые выкупили его контракт у московского "Локомотива" перед началом текущего сезона. В сезоне-2023/24 нападающий провел за "Зенит" 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне француз дважды отличился в 5 играх за петербургскую команду. Ранее он выступал за команды "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".

"Сандерленд" идет на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшипа - второго по силе дивизиона в английском футболе. Команда набрала 58 очков после 30 матчей.