Пономарев назвал четыре команды, которые претендуют на победу в ЧР

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил «Матч ТВ», что на победу в РПЛ претендуют четыре клуба — «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и московское «Динамо».

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После первой части сезона МИР РПЛ «Краснодар» (39 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (39 очков), «Спартак» (37 очков) и «Динамо» (35 очков) занимают второе, третье и четвертое места соответственно.

— «Спартак» может стать чемпионом, если сохранит прежний темп и продолжит показывать хорошую, добротную игру. Думаю, что и «Зенит» поправится, хотя у них сейчас очень большие потери. Надо перестраивать игру: взяли здорового «лося» — Соболева, на которого надо играть как на столба. Раньше у них была быстрая, комбинационная игра. Да и «Динамо» с «Краснодаром» никуда не денутся, тоже подтянутся, — заявил «Матч ТВ» Пономарев.

Сезон возобновится в конце февраля.

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