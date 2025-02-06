В «Оренбурге» прокомментировали информацию о запрете Томпсону выезжать из Чили

В пресс-службе «Оренбурга» отреагировали на информацию о запрете нападающему Хорди Томпсону выезжать из Чили. Ранее Legalbet сообщил, что беременная девушка футболиста написала заявление в правоохранительные органы Чили, чтобы он не смог покинуть страну.

© ФК "Коло-Коло"

« К л у б н а с в я з и с и г р о к о м , у Т о м п с о н а в о з н и к л и п р о б л е м ы л и ч н о г о х а р а к т е р а . С к о р о о н д о л ж е н п р и с о е д и н и т ь с я к к о м а н д е н а с б о р е в Т у р ц и и » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е « О р е н б у р г а » к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » Марии Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Хорди Томпсон провёл девять матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Нападающий не отметился результативными действиями.