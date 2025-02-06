Московское «Динамо» передало игровую форму Криштиану Роналду

Футболку звезде передали через коммерческого директора «Аль-Нассра».

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вручил коммерческому директору «Аль-Насра» Жорди Дюранте футболку команды для форварда Криштиану Роналду. Это произошло после того, как футболист «Аль-Насра» Али Ладжами появился в мерче столичного клуба. ﻿