Московское «Динамо» передало игровую форму Криштиану Роналду
Футболку звезде передали через коммерческого директора «Аль-Нассра».
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вручил коммерческому директору «Аль-Насра» Жорди Дюранте футболку команды для форварда Криштиану Роналду. Это произошло после того, как футболист «Аль-Насра» Али Ладжами появился в мерче столичного клуба.
«Пока не можем позволить себе Криштиану Роналду, но позволили себе стратегию нашего мерча. Были удивлены, увидев накануне Али Ладжами в мерче «Динамо» в коллаборации с Найджелом Кейберном и компанией «Олово». Видели, что партнеры и Криштиану позавидовали ему, ведь у них нет такого мерча. Хотим передать им подарки от «Динамо». И приглашаем в Москву, где с 50-процентной скидкой можно будет прибрести любой мерч «Динамо», — расказал Дмитрий Гафин.