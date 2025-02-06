Президент РПЛ высказался о штрафе Дзюбы из-за интервью

Президент Мир РПЛ высказался о штрафе Артема Дзюбы из-за интервью.

© Sports.ru

Нападающий «Акрона» должен заплатить 250 тысяч рублей за интервью, данное «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в словах Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

– Как оцените решение по Дзюбе?

– Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью.

Рад, что Артема не дисквалифицировали, и он продолжит играть в футбол. Хочется финально все закрыть и не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определенные ориентиры, – сказал Александр Алаев.