У футболиста «Зенита» парализовало часть лица

У молодого защитника санкт-петербургского «Зенита» Матвея Бардачёва парализовало часть лица, сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, санкт-петербургский клуб активно помогает 18-летнему игроку с лечением.

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Напомним, прошлым летом Бардачёв перешёл в «Урал» на правах аренды до конца сезона, но уже зимой футболист вернулся в «Зенит». Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что это связано с обнаружением у молодого защитника серьёзного заболевания.

За «шмелей» Матвей успел провести шесть матчей во всех турнирах в первой половине нынешнего сезона, не отметившись результативными действиями.