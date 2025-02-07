Нападающий сборной Казахстана ни разу не разговаривал с Черчесовым

Нападающий «Тобола» и сборной Казахстана Александр Зуев заявил, что ни разу не общался с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

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« Ч е с т н о г о в о р я , м ы н и р а з у н е о б щ а л и с ь . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о м ы б ы л и з н а к о м ы , л и ш ь з д о р о в а л и с ь . К о г д а п е р е ш ё л в « Т о б о л » , п о п а л о д и н р а з в р а с ш и р е н н ы й с п и с о к с б о р н о й , а д а л ь ш е у ж е м е н я н е в к л ю ч а л и . Л о г и ч н о , п о т о м у ч т о я и г р а л н е т а к ч а с т о , к а к х о т е л о с ь б ы . К к о н ц у с е з о н а я н а б р а л х о р о ш у ю ф о р м у , н о о к о н ч а т е л ь н о е р е ш е н и е п р и н и м а л С т а н и с л а в С а л а м о в и ч . О с у ж д а т ь е г о я н е в п р а в е » , — п р и в о д и т с л о в а З у е в а M e t a r a t i n g s .

Об уходе Черчесова из сборной Казахстана стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.