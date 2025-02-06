В ФИФА ждут возвращения России на международные соревнования

Директор департамента европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Мамедов кратко высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров, отметив, что в организации ждут возвращения России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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« В с е й ф у т б о л ь н о й с е м ь е р у к о в о д и т е л ь ф у т б о л ь н о й ф е д е р а ц и и в с е г д а п е р е д а е т б о л ь ш о й п р и в е т . Е с т е с т в е н н о , м ы ж д е м в о з в р а щ е н и я [ Р о с с и и ] н а м и р о в у ю а р е н у » , — з а я в и л М а м е д о в .

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.