Экс-защитник «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело объявил о завершении профессиональной карьеры, опубликовав в социальной сети X соответствующий видеоролик.

© Чемпионат.com

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза Кубок страны.

Летом 2022 года защитник перешёл в греческий «Олимпиакос», но уже в феврале 2023-го расторг контракт. С февраля 2023-го по ноябрь 2024-го Марсело выступал за «Флуминенсе».