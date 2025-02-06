«Брага» отказалась продавать «Зениту» полузащитника Саласара

Переход 25-летнего полузащитника Родриго Саласара из «Браги» в «Зенит», о котором сообщали испанские и португальские СМИ, по всей видимости, не состоится. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» источник в португальском клубе, «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

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« В с е м и з в е с т н о о с у щ е с т в у ю щ и х т р у д н о с т я х п р и т р а н з а к ц и я х и з Р о с с и и в Е в р о п у . В « Б р а г е » б о я т с я п о т е р я т ь о д н о в р е м е н н о и ф у т б о л и с т а , и д е н ь г и . Н и к т о н е м о ж е т г а р а н т и р о в а т ь , ч т о о н и д о й д у т п о н а з н а ч е н и ю , а н е з а в и с н у т г д е - т о » , — с о о б щ и л и с т о ч н и к .

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар утром 3 февраля успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Cумма трансфера 25-летнего футболиста якобы должна была составить € 15+5 млн.