Моцарт пожаловался на «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Моцарт пожаловался на московский клуб. Он заявил, что красно-белые некрасиво поступили с ним, чтобы подтолкнуть к расторжению контракта. По словам Моцарта, в «Спартаке» его специально отстранили от основной команды на несколько месяцев.

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