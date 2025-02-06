Экс-игрок «Спартака»: ни у кого нет задачи выиграть Зимний Кубок РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у команд нет задачи выиграть Зимний Кубок РПЛ.

« В с е к о м а н д ы с т а в я т п е р е д с о б о й з а д а ч у х о р о ш о п о д г о т о в и т ь с я . Н и у к о г о н е т з а д а ч и в ы и г р а т ь т у р н и р . В с е м и г р о к а м д а ю т п о и г р а т ь , н а и г р ы в а ю т с о с т а в . Х о р о ш о , к о г д а ш е с т ь в е д у щ и х к о м а н д Р о с с и и в с т р е ч а ю т с я н а с б о р а х . Н е н а д о и с к а т ь с о п е р н и к о в , х о р о ш е е м е с т о д л я п о д г о т о в к и . В л ю б о й и г р е в с е х о т я т п о б е д и т ь . Н о я н е в и ж у , ч т о к т о - т о в э т о м т у р н и р е х о ч е т п о б е д и т ь » , — с к а з а л Г л а д и л и н .

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.