Стаматов: «Спартак» достиг невероятного уровня

Защитник «Пари НН» Маттео Стаматов поделился мнением о московском «Спартаке». Он считает, что в концовке 2024 календарного года красно-белые достигли «невероятного уровня». Стаматов подчеркнул, что игра московского клуба строится на индивидуально сильных футболистах. Также он отметил немаловажную роль забивного форварда (Манфреда Угальде) в нынешнем «Спартаке».

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« Я л ю б л ю с м о т р е т ь ф у т б о л , с л е ж у з а б о л ь ш и н с т в о м м а т ч е й Р П Л . И у р о в е н ь , к о т о р о г о д о с т и г « С п а р т а к » в п о с л е д н и е д в а м е с я ц а п е р е д п е р е р ы в о м , п р о с т о н е в е р о я т н ы й . Н о н а д о п о н и м а т ь , ч т о у н и х и н д и в и д у а л ь н о с и л ь н ы е ф у т б о л и с т ы . К о г д а у т е б я е с т ь ф о р в а р д , к о т о р ы й з а б и в а е т п о ч т и к а ж д ы й м о м е н т , э т о п о м о г а е т к о м а н д е » , — п р и в о д и т с л о в а С т а м а т о в а „ Р Б С п о р т “ .

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команду с прошлого лета возглавляет сербский тренер Деян Станкович.