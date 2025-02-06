Главный трансфер зимы внутри РПЛ! «Динамо» нашло недостающее звено?

Опорник сборной России и «Ростова» Глебов вот-вот должен подписать контракт с командой Лички.

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Московское «Динамо» и «Ростов» близки к договорённости о переходе Данила Глебова. По нашей информации, сейчас стороны обсуждают структуру сделки, в которой общая сумма трансфера составит € 8 млн. Столичный клуб сразу заплатит либо € 5 млн, либо € 6 млн, а оставшиеся деньги будут переводиться каждые полгода одинаковыми траншами. Кроме того, «Динамо» готово прописать в соглашении бонусы за чемпионство и за победу в Кубке России – по € 500 тыс. каждый. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сам Глебов принял предложение «Динамо» о пятилетнем контракте.

Новость о трансфере Глебова – большая радость для главного тренера «Динамо» Марцела Лички, который заждался новичков в зимнее окно. Ещё в начале декабря, отвечая в интервью для «Матч ТВ» на вопрос, кто из российских игроков ему нравится, чех признался:

«Глебов интересен мне, нравятся его качества. Хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды. Мне, например, очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело – мои желания и интересы, а другое – цена игрока. Вопрос, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам».

Ценник на Глебова, «нарисованный» ростовским клубом, отпугивал желающих купить его. Дончане хотели выжать максимум из продажи полузащитника сборной России, которого фактически сами подготовили для большого футбола. Данил появился в «Ростове» не известным никому игроком в январе 2019 года и за шесть лет превратился в одного из лучших на своей позиции в РПЛ.

В межсезонье на Глебова претендовал «Спартак». Генеральный директор столичного клуба Олег Малышев подтверждал, что Данил находится в шорт-листе красно-белых. Источники «Чемпионата» сообщали: агент Павел Андреев вёл переговоры от имени «Спартака» с «Ростовом», но в итоге москвичи отказались от сделки, так как за опорного полузащитника потребовали € 10+1 млн.

И это была не первая попытка «Спартака» подписать Глебова. Летом 2023-го стороны также вели переговоры, но расходились в оценке стоимости опорника. Metaratings писал, что и сам Данил хотел зарабатывать больше (€ 1,8-2 млн в год), чем готов был предложить московский клуб (максимум € 1,5 млн). К слову, сейчас, по данным того же источника, речь идёт о зарплате в € 1,2 млн плюс бонусы в «Динамо».

В очереди за Глебовым стоял и ЦСКА. Сообщалось, что из-за финансовых ограничений армейцы перенесли переговоры на зиму. Генеральный директор клуба Роман Бабаев, комментируя эту тему для «Чемпионата», подтверждал интерес к Данилу:

« Ц С К А н е д е л а л о ф и ц и а л ь н о е п р е д л о ж е н и е « Р о с т о в у » п о Г л е б о в у . Данил – футболист очень высокого уровня, который, уверен, интересен подавляющему большинству клубов России. Какие-то разговоры ведутся всегда, но конкретных переговоров, обменов письмами не было. Реально ли к этому вернуться зимой? Всё возможно».

Но в зимнее окно ничего не случилось. Глебов должен перейти в «Динамо», а не в ЦСКА. Помимо того, ещё одним вариантом для полузащитника сборной России, по слухам, был «Зенит», который также называли претендентом на Данила летом 2024-го. Однако сейчас «Зенит» нацелен на другого полузащитника.

«Динамо» требовался качественный опорный полузащитник для поддержания баланса между обороной и атакой. При Личке у бело-голубых во многих матчах очевидный крен в сторону нападения. Даниил Фомин и Луис Чавес всё же не классические опорники, чтобы в одиночку брать на себя эту работу. Да, с ролью «волнореза» хорошо справлялся Диего Лаксальт, когда Личка перевёл его в центр поля с фланга обороны, но уругваец периодически выбывает – в нынешнем сезоне РПЛ только восемь раз вышел в основе. Да и в защите на привычном левом краю Лаксальт тоже нужен, ведь Дмитрий Скопинцев потерял тренерское доверие настолько, что его место было отдано штатному центрбеку Фернандесу.

Глебов – это надёжность и стабильность. И если нужно – третий центральный защитник при обороне, когда требуется опускать вниз опорника для контроля ширины. В сборной России Валерий Карпин задействовал его в 13 матчах с момента своего назначения. Чаще всех после Далера Кузяева. Следовательно, Данил, по мнению тренера, всегда держит уровень игрока национальной команды и обходится без серьёзных спадов формы, ведь тренирующий Глебова в «Ростове» Карпин знает его лучше всех.

« Д л я « Р о с т о в а » , в н а ш е й с х е м е , о н о д и н и з с а м ы х , е с л и н е с а м ы й в а ж н ы й и г р о к , п о т о м у ч т о о т н е г о м н о г о з а в и с и т н е т о л ь к о с т о ч к и з р е н и я и г р ы с м я ч о м , н о и б е з м я ч а . О н з н а е т а б с о л ю т н о в с ё . О н п о д с к а з ы в а е т в с е м о с т а л ь н ы м , ч т о н у ж н о д е л а т ь н а п о л е . Г о т о в л и о н с е й ч а с к Е в р о п е ? Д у м а ю , ч т о г о т о в » , – п р и з н а в а л с я Карпин.

В нынешнем сезоне Глебов – второй в «Ростове» по количеству передач (759), точных пасов на половине поля соперника (429) и на чужой трети (204), в топ-3 по точным длинным передачам (55), пасам под удар (19), проценту выигранных единоборств (59%) и даже, несмотря на амплуа, по ударам по воротам (27) и обводкам (10). При этом цифры по отборам и перехватам (17+23) не поражают воображение, однако Данил и не был никогда опорником-«бульдогом», который выгрызает мяч с мясом. Он балансирует игру команды за счёт своего интеллекта, мощного движения, выбора позиции.

Вполне возможно, подписание Глебова приблизит «Динамо» к чемпионскому титулу, обидно упущенному в прошлом сезоне (не зря же прописывают соответствующие бонусы в контракте). Отставание от первого места – всего четыре очка. Год назад перед зимним перерывом было шесть, но это не помешало команде Лички ввязаться в борьбу за золото и лидировать за тур до финиша.