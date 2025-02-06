Экс-полузащитник «Краснодара» объяснил, как можно остановить «Зенит»

Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал, как другие клубы Российской Премьер-Лиги могут прервать гегемонию «Зенита». Напомним, сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России шесть раз подряд и являются действующим чемпионом страны.

© Чемпионат.com

— Как можно остановить «Зенит»?

— Для того чтобы обыграть «Зенит», нужно верить в свои собственные силы. Очень важно иметь правильный менталитет, настраиваться на победу. Технически вы вряд ли сумеете обыграть «Зенит», так как там собраны мастера, но вот за счёт правильного менталитета и упорной работы — да. Всё возможно. И прошлый сезон это показал, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».