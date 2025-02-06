Женская команда «Зенита» победила «Фенербахче» в товарищеском матче

Женская команда «Зенита» обыграла «Фенербахче» в товарищеском матче. Игра проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

Хет-трик в составе «Зенита» оформила полузащитница Габриэла Гживиньски.

11 февраля женская команда «Зенита» проведет заключительный матч на сборах и сыграет с «Краснодаром».

В сезоне-2024 женский «Зенит» стал чемпионом Суперлиги. Петербургский клуб в третий раз подряд выиграл золотые медали. Гживиньска с 19-ю голами стала лучшим бомбардиром турнира.

Также на счету «Зенита» бронза в сезоне-2021.

Ранее несколько товарищеских матчей провели мужские клубы «Зенита» и «Фенербахче».