Неймар отреагировал на уход Марсело из футбола

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Сантоса» Неймар отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело.

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« П о з д р а в л я ю с т е м , к а к п р о ш л а к а р ь е р а , м о й д р у г . Д л я м е н я б ы л о ч е с т ь ю с т а т ь ч а с т ь ю п у т и о д н о г о и з л у ч ш и х л е в ы х з а щ и т н и к о в в и с т о р и и ! З д о р о в о , ч т о т ы б р а з и л е ц . Н а с л а ж д а й с я в с е м , ч е г о т ы д о с т и г , б р а т , т ы э т о г о з а с л у ж и л » , — н а п и с а л Н е й м а р в с о ц и а л ь н о й с е т и X .

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.