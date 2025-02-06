Анчелотти высказался о перепалке между Модричем и Винисиусом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о словесной перепалке между капитаном «сливочных» Лукой Модричем и крайним нападающим Винисиусом Жуниором в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (2:3).

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― Ч т о в ы д у м а е т е о т о м , ч т о М о д р и ч н а р у г а л В и н и с и у с а ? ― Н е з н а ю , ч т о с к а з а л М о д р и ч . О д н а к о н у ж н о в с е г д а у в а ж а т ь т о , ч т о г о в о р и т Л у к а , — п р и в о д и т с л о в а Анчелотти AS.

Напомним, хорватский футболист сделал замечание Винисиусу за то, что тот не стал отрабатывать в обороне в эпизоде, когда соперники разыграли угловой у ворот «Реала» при счёте 2:2. 24-летний нападающий возразил на претензии Модрича, после чего последний повысил голос на Винисиуса. Помимо хорватского хавбека, замечание бразильцу также сделал полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде.