Анчелотти ответил главе Ла Лиги, заявившему, что в «Реале» работают сумасшедшие

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее заявил, что в стане «сливочных» «сошли с ума». Напомним, Тебас высказался подобным образом, реагируя на то, что «Реал» подал официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

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« Я б ы н е х о т е л з а т р а г и в а т ь э т у т е м у п е р е д т а к и м в а ж н ы м м а т ч е м [ с м а д р и д с к и м « А т л е т и к о » ] . Н о Т е б а с м о ж е т б ы т ь с п о к о й н ы м , з д е с ь н и к т о н е с о ш ё л с у м а . Т р е б о в а н и е з а к л ю ч а е т с я т о л ь к о в т о м , ч т о б ы о б ъ я с н и т ь , ч т о п р о и з о ш л о , с ц е л ь ю у л у ч ш и т ь с и т у а ц и ю . Р е ч ь и д ё т о б и з м е н е н и и с и с т е м ы , к о т о р о й , н а с к о л ь к о я с л ы ш а л , н и к т о н е д о в о л е н . О н и г о в о р я т , ч т о с и с т е м а б л а г о п р и я т с т в у е т «Реалу», но, когда «Реал» хочет её изменить, они это отвергают», — приводит слова Карло Анчелотти AS.

«Реал» был недоволен судейством в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).