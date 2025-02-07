Выяснилось, где экс-капитан «Спартака» может оказаться летом

Владимир Кузьмичёв, агент защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, рассказал, в каком клубе игрок может оказаться в летнее трансферное окно.

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— Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?

— Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды. Георгий пока в неё не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию. Если он хорошо проведёт оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.

— Это топ-7?

— Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Ранее он выступал за московский «Спартак», откуда ушёл по истечении срока контракта.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»