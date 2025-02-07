Экс-президент «Спартака» высказался о скандальном интервью Кокорина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину, который который назвал нынешнюю Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном», передает «РБ Спорт».

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« Н а з ы в а я р о с с и й с к и м ч е м п и о н а т г о в н о м , о н в с а м н е м к о в ы р я е т с я , и г р а я в ч е м п и о н а т е К и п р а . М н е к а ж е т с я , ч е м п и о н а т А б х а з и и с и л ь н е е ч е м п и о н а т а К и п р а . О с т а л о с ь т а м т о л ь к о с к о р о в а м и н а п о л е в ы й т и и б е г а т ь м е ж д у л е п е х » , — с к а з а л Ч е р в и ч е н к о .

Также в интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.