Родриго высоко ценят саудовские клубы, ПСЖ и «Манчестер Сити»

На Родриго есть спрос среди топ-клубов.

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Вингера «Реала» высоко ценят «ПСЖ», «Манчестер Сити», а особенно клубы из Саудовской Аравии, сообщает RMC.

По данным источника, прошлым летом мадридцы отклонили все предложения по 24-летнему игроку сборной Бразилии, поскольку Родриго – неотъемлемая часть проекта «Реала», поэтому он не должен покинуть клуб.

В 19 матчах сезона Ла Лиги на счету футболиста 6 голов и 5 ассистов.