«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Коряном

Нападающий Аршак Корян покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

« Ф у т б о л ь н ы й к л у б « Т о р п е д о » М о с к в а и 2 9 - л е т н и й н а п а д а ю щ и й А р ш а к К о р я н д о с т и г л и д о г о в о р ё н н о с т и о р а с т о р ж е н и и д е й с т в у ю щ е г о к о н т р а к т а п о с о г л а ш е н и ю с т о р о н . Ф о р в а р д в ы с т у п а л з а ч ё р н о - б е л ы х с и ю л я 2 0 2 4 г о д а . В е г о а к т и в е т р и з а б и т ы х м я ч а и о д н а р е з у л ь т а т и в н а я п е р е д а ч а в 2 1 м а т ч е . А р ш а к , с п а с и б о з а и г р у и у д а ч и в к а р ь е р е ! » — н а п и с а н о в с о о б щ е н и и к л у б а .

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).