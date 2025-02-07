Серб из «Акрона» назвал любимое русское слово

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в интервью «РБ Спорт» рассказал об изучении русского языка.

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22‑летний хавбек выступает за тольяттинский клуб с лета 2024 года. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2028 года.

— Я занимаюсь с репетиром и уже намного лучше говорю по‑русски. Но для общения с партнерами по «Акрону» на футбольном поле я уже знаю достаточно слов, понимаю, о чем все говорят. А для того, чтобы спокойно говорить на русском языке повседневно, думаю, мне понадобится время до лета, — заявил Джурасович.

— Есть ли любимое слово на русском?

— Хороший вопрос… Дайте подумать. Наверное, мое любимое слово на русском языке — блинчик (смеется).

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