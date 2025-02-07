«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ, где встретится с «Зенитом»

«Спартак» обыграл «Динамо» в заключительном матче группового этапа Winline Зимнего кубка РПЛ.

© ФК «Спартак»

«Красно‑белые» в пятницу переиграли «бело‑голубых» в матче, который прошел в Абу‑Даби, со счетом 1:0. Исход встречи решил автогол защитника ««Динамо» Николаса Маричаля на 32‑й минуте встречи.

За «Спартак» во втором тайме дебютировал голкипер Илья Помазун, который перешел в команду в зимнее трансферное окно.

«Спартак» одержал вторую победу на турнире и занял первое место в группе. В финале «красно‑белые» 11 февраля сыграют против «Зенита» из Санкт‑Петербурга.

«Динамо» проиграло оба матча на турнире и во встрече за пятое место 10 февраля сыграет против «Ростова».

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Winline Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Маричаль, 32 (ВИДЕО, в свои ворота).