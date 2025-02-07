Пол Мерсон заявил, что «Арсенал» купит нападающего «Баварии» Гарри Кейна

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон полагает, что «канониры» приобретут нападающего «Баварии» и воспитанника системы «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Ранее появилась информация, что размер отступных за английского нападающего, который перешёл в мюнхенский клуб летом 2023-го за € 100 млн, составляет € 65 млн. Пункт об отступных в контракте опытного форварда вступит в силу зимой 2026 года.

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« А р с е н а л » к у п и т е г о . П о ч е м у н е т ? € 6 5 м л н , п о ч е м у н е к у п и т ь ? Л ю д и с к а ж у т : « О , о н в т а к о м в о з р а с т е » , н о « А р с е н а л у » о н н у ж е н п р я м о с е й ч а с » , — п р и в о д и т с л о в а Мерсона Mirror.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Баварию». Он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кейна в € 90 млн.