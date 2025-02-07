Сербский футболист клуба РПЛ назвал условие для дегустации водки

Сербский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» Алекса Джурасович назвал условие, при котором согласится продегустировать водку. Его слова приводит «РБ Спорт».

Он отметил, что пока не пробовал напиток.

« Н о е с л и "Акрон" по итогам сезона добьется выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то, может быть, и попробую», — заявил Джурасович.

Футболист также рассказал, что попробовал борщ.

« П р и я т н о е б л ю д о . Н о н е м о г у с к а з а т ь , ч т о б у д у р е г у л я р н о е г о е с т ь . К о г д а н а с т у п и л а з и м а , я н а ч а л м е р з н у т ь и б л а г о д а р я э т о м у с у п у с о г р е в а л с я ! » — о т м е т и л п о л у з а щ и т н и к .

Джурасович перешел в «Акрон» в июле прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.