Сербский футболист клуба РПЛ назвал условие для дегустации водки

Сербский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» Алекса Джурасович назвал условие, при котором согласится продегустировать водку. Его слова приводит «РБ Спорт».

Сербский футболист клуба РПЛ назвал условие для дегустации водки
© globallookpress.com

Он отметил, что пока не пробовал напиток.

«Но если "Акрон" по итогам сезона добьется выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то, может быть, и попробую», — заявил Джурасович.

Футболист также рассказал, что попробовал борщ.

«Приятное блюдо. Но не могу сказать, что буду регулярно его есть. Когда наступила зима, я начал мерзнуть и благодаря этому супу согревался!» отметил полузащитник.

Джурасович перешел в «Акрон» в июле прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол
Акрон