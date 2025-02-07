В «Зените» обозначили отношение к Суперлиге

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как сине-бело-голубые относятся к идее Суперлиги. В декабре прошлого года основатели Суперлиги объявили о ребрендинге турнира. В частности, увеличилось до 96 количество участников соревнования, они будут разделены на четыре дивизиона.

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« К а к о е о т н о ш е н и е у «Зенита» к Суперлиге? Мы будем внимательно наблюдать за этим, потому что находимся в особых условиях, когда остаёмся изолированными от международного футбола, от официальных матчей», — приводит слова Медведева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является «Зенит».