Глушаков поставил себе оценку за карьеру по десятибалльной шкале

Футболист Денис Глушаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что оценивает свою карьеру на восемь баллов из десяти.

© ФК «Химки»

Последним клубом в карьере Глушакова были «Химки», которые расторгли контракт с футболистом в январе.

Глушаков играл за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак», где выступал до 2019 года. Также в России полузащитник играл за «Ахмат» и «Пари НН».

— Предварительно какую оценку по 10‑балльной шкале поставите своей карьере?

— На восьмерку. Но можно еще и улучшить.

— Вы остались без контракта с профессиональным клубом. Значит ли это, что зимой можете завершить карьеру?

— Не дам журналистам такой повод написать самим — объявлю у себя в соцсетях, ха‑ха! — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Глушаков в Турции тренируется вместе с «Енисеем». Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил «Матч ТВ», что Денис Глушаков тренируется с красноярской командой в Турции для поддержания формы, о полноценном контракте речи пока не идет.

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