Партнерши Эрмосо по сборной выступили в суде по делу о поцелуе Рубиалеса. Путельяс заявила, что Дженнифер была «подавлена» и «плакала от истощения» по пути с ЧМ
Партнерши Дженнифер Эрмосо по сборной Испании дали показания в суде.
Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы.
3 февраля в Испании начался суд над Рубиалесом. Прокуратура попросила для Рубиалеса 2 года и 6 месяцев тюремного заключения за «поцелуй без согласия и предполагаемое последующее принуждение». Футболистка, ранее выступавшая за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года – за мексиканские клубы, требует запретить приближаться к ней на 500 метров.
Эрмосо начала давать суду показания в понедельник, а ее партнерши по команде Ирен Паредес, Лайя Кодина и Алексия Путельяс предстали перед судом в четверг.
Путельяс рассказала, что сначала она думала, что инцидент был чем-то «случайным» и «недоразумением», но Эрмосо позже показала ей видео и сказала, что не знает, как Рубиалесу пришло в голову поцеловать ее.
Также по словам Алексии, Эрмосо была «подавлена» в самолете по пути обратно в Испанию и «начала плакать от истощения».
Она упомянула эпизод, когда Дженнифер попросили поговорить с Рубиалесом в самолете, а он убеждал записать видео с отрицанием, что на поцелуй не было согласия.
«Она была в гневе и сказала, что ему не нужно объяснять ей факты, потому что она сама это пережила, и что она не собирается этого делать», – сказала футболистка «Барселоны».
Ирен Паредес сообщила суду, что, когда сборная ехала в автобусе в аэропорт после финала ЧМ, она сказала своим партнершам по команде прекратить шутить об инциденте, отметив, что это «серьезно».
Лайя Кодина, в свою очередь, рассказала, что во время праздничной поездки команды на Ибицу Эрмосо была «грустной, она не получала удовольствия, совсем нет», хотя это «должно было быть лучшим моментом» в ее жизни.