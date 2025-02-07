Партнерши Дженнифер Эрмосо по сборной Испании дали показания в суде.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы.

3 февраля в Испании начался суд над Рубиалесом. Прокуратура попросила для Рубиалеса 2 года и 6 месяцев тюремного заключения за «поцелуй без согласия и предполагаемое последующее принуждение». Футболистка, ранее выступавшая за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года – за мексиканские клубы, требует запретить приближаться к ней на 500 метров.

Эрмосо начала давать суду показания в понедельник, а ее партнерши по команде Ирен Паредес, Лайя Кодина и Алексия Путельяс предстали перед судом в четверг.

Путельяс рассказала, что сначала она думала, что инцидент был чем-то «случайным» и «недоразумением», но Эрмосо позже показала ей видео и сказала, что не знает, как Рубиалесу пришло в голову поцеловать ее.

Также по словам Алексии, Эрмосо была «подавлена» в самолете по пути обратно в Испанию и «начала плакать от истощения».

Она упомянула эпизод, когда Дженнифер попросили поговорить с Рубиалесом в самолете, а он убеждал записать видео с отрицанием, что на поцелуй не было согласия.

« О н а б ы л а в г н е в е и с к а з а л а , ч т о е м у н е н у ж н о о б ъ я с н я т ь е й ф а к т ы , п о т о м у ч т о о н а с а м а э т о п е р е ж и л а , и ч т о о н а н е с о б и р а е т с я э т о г о д е л а т ь » , – с к а з а л а ф у т б о л и с т к а « Б а р с е л о н ы » .

Ирен Паредес сообщила суду, что, когда сборная ехала в автобусе в аэропорт после финала ЧМ, она сказала своим партнершам по команде прекратить шутить об инциденте, отметив, что это «серьезно».

Лайя Кодина, в свою очередь, рассказала, что во время праздничной поездки команды на Ибицу Эрмосо была «грустной, она не получала удовольствия, совсем нет», хотя это «должно было быть лучшим моментом» в ее жизни.