«Зениту» интересен правый защитник Коштинья. «Олимпиакос» не продал его «Лестеру» за 14 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Олимпиакоса».
Петербургский клуб обратился с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи без посредников, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
«Олимпиакос» ранее отказал «Лестеру» в продаже португальца за 14 миллионов евро, рассчитывая выручить за футболиста больше денег.
В этом сезоне Коштинья провел 17 матчей в чемпионате Греции и сделал 3 результативных передачи.