«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Олимпиакоса».

Петербургский клуб обратился с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи без посредников, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Олимпиакос» ранее отказал «Лестеру» в продаже португальца за 14 миллионов евро, рассчитывая выручить за футболиста больше денег.

В этом сезоне Коштинья провел 17 матчей в чемпионате Греции и сделал 3 результативных передачи.