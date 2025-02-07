Слот объяснил, почему «Ливерпуль» становится сильнее по ходу сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему его команда прибавляет по ходу текущего сезона. Накануне, 6 февраля, мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и пробились в финал турнира.

© Чемпионат.com

« Н а м о й в з г л я д , е с т ь д в е п р и ч и н ы , п о к о т о р ы м м ы с т а л и с и л ь н е е . В о - п е р в ы х , е с л и в ы ч а с т о и г р а е т е в м е с т е , т о л у ч ш е п о н и м а е т е , ч е г о о т в а с ж д у т . В о - в т о р ы х , я в е р ю в т о , ч т о ч е м б о л ь ш е и г р в ы с ы г р а е т е , т е м с и л ь н е е в ы с т а н о в и т е с ь , в т о м ч и с л е ф и з и ч е с к и . Н е к о т о р ы е л ю д и д у м а ю т , ч т о в ы у с т а ё т е , к о г д а и г р а е т е м н о г о , н о я с ч и т а ю , ч т о ч е м б о л ь ш е м а т ч е й , т е м с и л ь н е е в ы с т а н о в и т е с ь » , — п р и в о д и т с л о в а С л о т а о ф и ц и а л ь н ы й с а й т « Л и в е р п у л я » .

Отметим, что «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ по итогам 23 туров.