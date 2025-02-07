Агент Миранчука Кузьмичев: Алексей в США заработает на всю жизнь

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Миранчука, заявил, что в «Атланте Юнайтед» футболисту дали заработать на всю жизнь, передает «Чемпионат».

Агент Миранчука: Алексей в США заработает на всю жизнь
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«Американцы давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Леша не смотрел бы на финансы», сказал Кузьмичев.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.