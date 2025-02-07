Агент Миранчука: Алексей в США заработает на всю жизнь

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Миранчука, заявил, что в «Атланте Юнайтед» футболисту дали заработать на всю жизнь, передает «Чемпионат».

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« А м е р и к а н ц ы д а в а л и е м у в о з м о ж н о с т ь з а п я т ь л е т ф и н а н с о в о о б е с п е ч и т ь с е б я н а в с ю о с т а в ш у ю с я ж и з н ь . П о н я т н о , е с л и б ы п о з в а л « М и л а н » и л и « И н т е р » , Л е ш а н е с м о т р е л б ы н а ф и н а н с ы » , — с к а з а л К у з ь м и ч е в .

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.