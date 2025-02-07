Футболист «Акрона» назвал Дзюбу лучшим российским игроком в истории

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович назвал своего одноклубника Артема Дзюбу лучшим российским футболистом в истории, передает «РБ Спорт».

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« Д з ю б а — л у ч ш и й ф у т б о л и с т в и с т о р и и Р о с с и и . К о г д а м н е б ы л о 1 5 л е т , п р о х о д и л ч е м п и о н а т м и р а 2 0 1 8 г о д а . Я с б о л ь ш и м и н т е р е с о м н а б л ю д а л , к а к о н и г р а е т з а р о с с и й с к у ю с б о р н у ю с И с п а н и е й » , — с к а з а л Д ж у р а с о в и ч .

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

В первой встрече весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» сыграет в гостях с «Пари НН». Игра состоится 1 марта, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.