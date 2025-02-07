Смородская: «Локомотиву» нужно сохранить Тикнизяна

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ переговоры о продлении контракта защитника Наира Тикнизяна с красно-зелеными.

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Сегодня, 7 февраля, агента Александр Клюев, представляющий интересы Тикнизяна, сообщил, что стороны ведут активные переговоры. Действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

– Является ли Тикнизян незаменимым игроком для «Локомотива»?

– Это очень нужный игрок. Я думаю, что Тикнизяна нужно обязательно переподписать. Для «Локомотива» это нужно.

– На сколько нужно продлевать Тикнизяна и с какими условиями? Может добавить отдельную опцию выкупа для европейских команд?

– Это вам ответит «Локомотив», насколько у него есть такие намерения.

В текущей кампании Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.