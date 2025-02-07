Агент Батракова и Джикии назвал трех лучших легионеров в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением по поводу лучших легионеров Российской Премьер-Лиги прямо здесь и сейчас. В тройку лучших он включил полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, хавбека «Зенита» Вендела и центрального нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

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