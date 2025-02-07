Газзаев оценил укомплектованность «Спартака»

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил уровень укомплектованности московского «Спартака». Он считает, что во всех линиях у красно-белых есть качественные и стабильные исполнители. Специалист отметил грамотные точечные усиления московского клуба.

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« В с е л и н и и « С п а р т а к а » у к о м п л е к т о в а н ы х о р о ш и м и с т а б и л ь н ы м и и г р о к а м и . С е й ч а с «Спартак» грамотно точечно усиливается, а Станкович наигрывает состав и готовится к началу чемпионата. Сейчас то время, когда все команды могут стабилизовать свой состав и игру и подойти к началу сезона в оптимальном состоянии», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, по данным СМИ, «Спартак» в ближайшее время может объявить о нескольких трансферах. Стан красно-белых могут пополнить Леви Гарсия из АЕКа, Пабло Солари из «Ривер Плейт» и Иван Илич из «Торино».