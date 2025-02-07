Слуцкий выиграл 2-й титул в Китае – вновь Суперкубок. «Шанхай Шэньхуа» уступал 1:2, но обыграл «Шанхай Порт», забив на 94-й и 97-й
Леонид Слуцкий выиграл второй титул в Китае.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Шанхай Порт» (3:2) в матче за Суперкубок Китая.
Команда тренера Леонида Слуцкого сделала камбэк в этой игре, уступая 1:2, пропустив гол на 80-й минуте, но дважды забив в компенсированное время – на 94-й и 97-й. Голами отличились Юй Ханьчао и Андре Луис.
Для российского тренера это второй титул в Китае и во главе «Шэньхуа». В 2024 году команда также обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая.