Леонид Слуцкий выиграл второй титул в Китае.

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«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Шанхай Порт» (3:2) в матче за Суперкубок Китая.

Команда тренера Леонида Слуцкого сделала камбэк в этой игре, уступая 1:2, пропустив гол на 80-й минуте, но дважды забив в компенсированное время – на 94-й и 97-й. Голами отличились Юй Ханьчао и Андре Луис.

Для российского тренера это второй титул в Китае и во главе «Шэньхуа». В 2024 году команда также обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая.